الإمارات تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة "في أقرب وقت ممكن"

قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع "في أقرب وقت ممكن" بشأن العمليات البرية الإسرائيلية في غزة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف الدبلوماسيون أن: "المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما يوم الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة".

وفي وقت سابق، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستخدمت روسيا والصين مساء حق النقض "الفيتو" وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن.

وفي المقابل فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار الروسي.

وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).

المصدر: رويترز