إسرائيل توسع عملياتها في غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى.. الحرب في يومها الـ22
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
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يتبع...