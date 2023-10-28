مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقصف عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية

أفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنانـ فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأكدت مراسلتنا بحدود الساعة 08:50 من مساء اليوم، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على ربعة التبن في خراج كفرشوبا (القطاع الشرقي )، وغارة على منطقة بسطرة (القطاع الاوسط)، جنوبي لبنان.

وبحدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، قالت مراسلتنا إن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة كفرشوبا(القطاع الشرقي) وأطلق قنابل مُضيئة فوق رب ثلاثين - مرجعيون (القطاع الشرقي).

وأوضحت مراسلتنا أنه بعد الرواية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان من نوع "كورنيت" وتفعيل صافرات الانذار في مستوطنة مرجليوت بأصبع الجليل، تقوم المدفعية الإسرائيلية في هذه الاثناء بتمشيط أطراف بلدات لبنانية في القطاعين الغربي والوسط (رامية، وجبل البلاط، ومروحين)، فيما سقطت قذيفة في بلدة عيتا الشعب (القطاع الاوسط) قرب أحد المنازل، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

و️ذكرت مراسلتنا أن الجيش الاسرائيلي قصف طراف بلدة عيتا الشعب اللبنانية، وألقى قنابل مضيئة فوق وادي هونين في القطاع الشرقي.

وأفاد شهود عيان بسقوط قذائف على أطراف بلدة بيت ليف الحنوبية.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق بلدة حولا ومحيطها.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه عقب دوي صفارات الإنذار في شتولا بالجليل الغربي، تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان.

هذا وأعلن حزب الله اليوم الجمعة أيضا استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة وقذائف العاون والمدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT