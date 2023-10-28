"حزب الله" يستهدف عدة مواقع إسرائيلية وينشر فيديو لاستهداف دبابة وإسرائيل تقصف جنوب لبنان (فيديوهات)

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم السبت عدة بيانات بشأن استهداف مواقع إسرائيلية بالجنوب، مع ازدياد التوتر بشكل كبير على الحدود منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر".

وصدر عن "حزب الله" بيانات جاءت تواليا كالآتي:

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم ‏السبت الواقع في 28 أكتوبر 2023 موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف ‏المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة».‏

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم ‏السبت الواقع في 28 أكتوبر 2023 موقع العبّاد بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة ودمروا قسماً من التجهيزات الأساسية فيه». ‏

- «هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم ‏السبت الواقع في 28 أكتوبر 2023 موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة». ‏

كما عرض "حزب الله" اليوم مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا اسرائيلية في محيط ثكنة أفيفيم بتاريخ 25 أكتوبر 2023 بالصواريخ ‏الموجهة ويؤكد إصابتها بشكل مباشر.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة حربية تابغة له "أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردّا على قيام مسلحون أمس باطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومة الدفاع باترسون تصدت لصاروخ أرض جو أطلق من لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أسقط جيش الدفاع قبل قليل صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة لجيش الدفاع، وجيش الدفاع يهاجم مصدر إطلاق الصاروخ".

كما صرح الجيش الإسرائيلي: "أغارت طائرة مسيرة للجيش على خلية مسلحين كانت تحاول اطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو الاراضي الاسرائيلية في منطقة بلدة حانيت".

هذا وقالت مراسلتنا في لبنان مساء اليوم الجمعة إن قصفا مدفعيا شنه الجيش الإسرائيلي طال جبل بلاط والشيخ زين وأطراف بلدة مروحين(القطاع الأوسط جنوبي لبنان).

في حين أفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم بأن إسرائيل قصفت على أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوبي لبنان بالقذائف الفوسفورية، كما استهدفت إسرائيل بالقصف المدفعي بلدة رامية في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية أطراف بلدة زبقين، وبلدات مركبا وحولا ومجدلزون ورامية في جنوب لبنان

وانتشرت مشاهد للأضرار التي لحقت بالمنازل من جراء القصف الإسرائيلي على بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في مركز قوات الطوارىء الدولية اليونيفيل العاملة في الناقورة، فيما سقطت قذيفة إسرائيلية داخل المقر.

وذكرت مراسلتنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استمر لأكثر من ساعة على محيط عدد من البلدات في القطاع الغربي (الناقورة)، فيما لم يغادر طيران الاستطلاع الأجواء.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT