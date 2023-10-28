غوتيريش يهاتف السيسي ويناقش معه إيصال المساعدات لقطاع غزة والأوضاع في الشرق الأوسط

ناقش أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجهود الإنسانية لصالح سكان قطاع غزة بالظروف الحالية، وتنسيق الجهود الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة أن غوتيريش ناقش في اتصال هاتفي مع السيسي مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأضاف: "تحدث الأمين العام هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشا الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتحدثا عن تنسيق الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين في قطاع غزة".

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وقبل ساعات، ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن آلاف المدنيين سيموتون إذا شنّت إسرائيل عملية برية واسعة في غزة، لافتا إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.

من جهتها، اتهمت الخارجية المصرية، إسرائيل بوضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي.

واليوم السبت، دخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي + RT