الجيش الإسرائيلي يوجه انذارا جديدا إلى أهالي مدينة غزة وشمال القطاع بالمغادرة فورا

وجه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنذارا عاجلا إلى سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه التحديد.

وقال المتحدث باسم الجيش في البيان "إلى سكان شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة، هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبا بشكل مؤقت حفاظا على سلامتكم".

وأضاف "حماس وضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية وتستخدمكم.. انتبهوا".

الى سكان شمال قطاع #غزة وتحديدًا مدينة غزة، هذا انذار عاجل للتوجه جنوبًا بشكل مؤقت حفاظًا على سلامتكم. حماس وضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية وتستخدمكم. انتبهوا pic.twitter.com/zHv1rhwEvc — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

وشنت إسرائيل مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7700 قتيلا و 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT