الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات لعلاقتهم بـ"حماس"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات بسبب علاقاتهم بحركة "حماس" الفلسطينية، وغيرها من المنظمات المصنفة "إرهابية".

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وقال بلينكن في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أمس الجمعة: "نفرض عقوبات على 8 أفراد لهم علاقات بحماس، بمن فيهم الذين أدوا أدوارا رئيسية في تسهيل تهرب الشركات التابعة للحركة من العقوبات".

وتابع: "بالإضافة إلى فرض عقوبات على 4 كيانات بسبب علاقاتها بحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية المصنفة".

ولم يكشف بلينكن عن أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية تلك العقوبات.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

We are imposing sanctions on eight individuals with ties to Hamas, including those who have played key roles in facilitating sanctions evasion by Hamas-affiliated companies, as well as sanctioning four entities for their ties to Hamas & other designated terrorist organizations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 27, 2023

المصدر: RT