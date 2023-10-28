 
مباشر

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات لعلاقتهم بـ"حماس"

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات لعلاقتهم بـ
أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbb6

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فرض عقوبات على 8 أفراد و4 كيانات بسبب علاقاتهم بحركة "حماس" الفلسطينية، وغيرها من المنظمات المصنفة "إرهابية".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد العقوبات ضد
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد العقوبات ضد "حماس"

وقال بلينكن في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أمس الجمعة: "نفرض عقوبات على 8 أفراد لهم علاقات بحماس، بمن فيهم الذين أدوا أدوارا رئيسية في تسهيل تهرب الشركات التابعة للحركة من العقوبات".

وتابع: "بالإضافة إلى فرض عقوبات على 4 كيانات بسبب علاقاتها بحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية المصنفة".

ولم يكشف بلينكن عن أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية تلك العقوبات.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا