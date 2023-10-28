" حزب الله" يعلن مهاجمة ثكنة زرعيت الإسرائيلية وتجمعا للجنود وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت مهاجمة ثكنة زرعيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وتحقيق ‏إصابات مباشرة فيها . ‏

وقال "حزب الله" في بيان له: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت ‏الواقع في 28-10-2023 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة". ‏

وأضاف في بيان آخر: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة من مساء يوم ‏السبت ‏الواقع في 28-10-2023 تجمعا لجنود الاحتلال في مرتفع ابو دجاج قرب ‏ثكنة زرعيت بالاسلحة المناسبة وأوقعوا فيه ‏إصابات مؤكدة". ‏

وكانت مراسلتنا قد أفادت بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية، لافتة إلى أنه بعد الرواية الإسرائيلية عن رصد إطلاق صواريخ من لبنان من نوع "كورنيت" وتفعيل صافرات الانذار في مستوطنة مرجليوت بأصبع الجليل، تقوم المدفعية الإسرائيلية في هذه الاثناء بتمشيط أطراف بلدات لبنانية في القطاعين الغربي والوسط (رامية، وجبل البلاط، ومروحين)، فيما سقطت قذيفة في بلدة عيتا الشعب (القطاع الاوسط) قرب أحد المنازل، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية حتى الآن.

هذا وأعلن حزب الله اليوم الجمعة أيضا استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة وقذائف العاون والمدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT