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إسرائيل اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة وحدها منذ الـ7 من أكتوبر

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إسرائيل اعتقلت أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة وحدها منذ الـ7 من أكتوبر
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 1555 شخصا، من مختلف أرجاء الضفة الغربية.

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وأشار نادي الأسير في بيانه إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت من مساء الجمعة وحتى فجر السبت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم "الصحفية سجود عاصي للضغط على زوجها الصحفي محمد بدر لتسليم نفسه".

ووفقا للبيان تركزت عمليات الاعتقال في مخيم الجلزون في مدينة رام الله، ومحافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل ونابلس وطولكرم والقدس.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت فجر اليوم منزل الأسير المحرر باجس نخلة في رام الله.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7700 قتيل و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

 

المصدر: RT

 

 

 

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