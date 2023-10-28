السفير الإسرائيلي: روسيا لم تبلغنا بعد بنتائج زيارة وفد "حماس"

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسيفي، بأن "روسيا لم تبلغ إسرائيل بعد بنتائج زيارة وفد "حماس" إلى موسكو"، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين البلدين.

وقال: "لا، ليس بعد (لم تكن هناك اتصالات) كان هناك تعليق من وزارة خارجيتنا.. نحن غير راضين للغاية عن ذلك.. روسيا لم تبلغ إسرائيل بعد بنتائج الزيارة.. هذه الزيارة، واستقبال قادة "حماس" على مستوى عال في موسكو، والتي نعتبرها منظمة إرهابية، أثار قلقنا".

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وأضاف: "بالطبع الاتصالات ستستمر، لدينا اتصالات مستمرة مع الجانب الروسي ونتبادل الآراء المختلفة، ولا نتفق دائما على جميع القضايا، وبينها زيارة "حماس".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق قد وصل الخميس إلى موسكو على رأس وفد قيادي من "حماس"، حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

كما أكدت الخارجية الروسية وصول وفد عن "حماس" إلى موسكو، وأعلنت أنه تم خلال اللقاء بحث إطلاق الرهائن وإجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة.

وأشاد ممثلو "حماس" خلال لقائهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بموقف الرئيس فلاديمير بوتين إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجهود الدبلوماسية الروسية.

المصدر: نوفوستي