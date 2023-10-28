الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لـ"حماس" (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت اغتيال قائد القوة البحرية في لواء غزة في "حماس" راتب أبو صهيبان، المسؤول عن عملية تسلل بحري إلى شاطئ "زيكيم" منذ أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "استنادا إلى استخبارات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للقوات الإسرائيلية قائد القوات البحرية التابعة لحركة حماس في لواء مدينة غزة راتب أبو صهيبان".

وأضاف أن راتب أبو صهيبان خطط وتولى قيادة محاولة التسلل البحرية التي نفذت في 24 أكتوبر، وأحبطتها القوات البحرية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر في الـ24 من أكتوبر مشاهد "لإحباط عملية تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى شاطئ "زيكيم".

وذكر أنه تم اكتشاف عناصر من حركة "حماس" في منطقة القيادة البحرية في كريات، مشيرا إلى أنهم خرجوا عبر نفق على شاطئ قطاع غزة وقتلوا أثناء محاولتهم دخول منطقة زيكيم عن طريق البحر".

كما أفاد بأن المقاتلات والقوات البحرية استهدفت نفقا في غزة خرج منه عناصر حركة "حماس" ومخزنا للأسلحة التي استخدموها.

وسبق أن ذكرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن "قوة من الضفادع البشرية تمكنت من التسلل بحرا على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان"، مشيرة إلى "اشتباكات مسلحة جرت مع الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة".

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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT