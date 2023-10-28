الرسالة رقم 1 من عمليات الهلال الأحمر في غزة إلى مقر العمليات برام الله (فيديو)

أرسلت غرفة العمليات المركزية في الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، الرسالة الأولى لها في ظل الانقطاع المستمر للاتصالات والشبكات إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الجمعة.

وأوضحت غرفة عمليات غزة في رسالة مسجلة، أنه في ظل انقطاع التواصل مع جميع فرقها وطواقمها الميدانية في جميع أنحاء القطاع، قامت بنشر مركبات الإسعاف والطوارئ بشكل جغرافي على جميع المناطق.

وأكدت عمليات الهلال الأحمر بغزة، أن هذا الأمر يزيد الخطر على الفرق الميدانية، وتم توزيع نقاط مركزية في المستشفيات، ومن خلالها يتم التعميم على الفرق الأخرى لضمان الوصول الأسرع للمصابين وأماكن الاستهدافات.

وتسببت الغارات الإسرائيلية الضخمة والكثيفة مساء يوم الجمعة، بانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، كما أعلن عدد من المؤسسات الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، أنها لا تستطيع تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتها.

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع.

المصدر: RT