الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق موقعي رويسات العلم ورمثا جنوب لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق موقعي رويسات العلم ورمثا في جنوب لبنان، وسط سماع إطلاق للنار من الأسلحة الرشاشة.

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وحلق مساء أمس الجمعة الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية كما قصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة والصواريخ الموجهة.

من جانب آخر أفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمن غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر.

المصدر: RT