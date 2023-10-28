الجيش الإسرائيلي: طريق تحقيق الأهداف سيكون طويلا والقوات في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى على طول الحدود الشمالية، وسط تصاعد للتوترات مع "حزب الله" اللبناني.

وقال هاليفي: "نحن على مستوى عال جدا من الاستعداد على طول الحدود الشمالية"، وأضاف أن الطريق إلى تحقيق الأهداف سيكون "طويلا".

وتتصاعد وتيرة الأحداث على الحدود الشمالية لإسرائيل بينما تقوم المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، بتكثيف عمليات استهداف الآليات والمواقع العسكرية القريبة من الحدود الجنوبية للبنان.

وأطلق "حزب الله" ظهر اليوم السبت، صاروخين موجهين مضادين للدروع نحو دبابة إسرائيلية متمركزة على الحدود الشمالية، وأشار في بيان إلى إصابتها بشكل مباشر.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر حيث أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن سقوط عدد من القتلى في صفوفه إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT