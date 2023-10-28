السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 80 شخصا بحجة "معاداة السامية"

قال محافظ باريس لوران نونيز، إن السلطات الفرنسية "اعتقلت أكثر من 80 شخصا بسبب أعمال معادية للسامية" في مناطق بباريس على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المحافظ في تصريح لقناة "BFMTV": "لقد حددنا أكثر من 200 عمل معاد للسامية في منطقة باريس منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الهجمات على المواطنين والممتلكات والمدارس والمعابد اليهودية. وتم اعتقال حوالي 80 شخصا، وهذا الرقم في تزايد".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر نونيز قرارا بحظر مسيرة للتعبير عن الدعم للفلسطينيين في باريس، كانت مقررة اليوم السبت.

وعلى الرغم من الحظر، وفقا للمحافظ، شارك حوالي 3-4 آلاف شخص في المسيرة.

المصدر: نوفوستي