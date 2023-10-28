تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء.. مزيد من القتلى والجرحى والدمار في كل القطاع

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مناطق في "تلة قليبو" مقابل المستشفى الإندونيسي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، يتركز القصف الإسرائيلي على مناطق مشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.

يتبع..