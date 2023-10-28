عشرات الآلاف في شوارع لندن في مظاهرة غير مسبوقة لدعم فلسطين

شهدت شوارع العاصمة البريطانية مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.

ووفقا للشرطة البريطانية، شارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضا تنظيم مسيرات في مدن أخرى مثل مانتشستر وغلاسكو.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية على طول شارع "إمبانكمينت" وشارع الحكومة "وايت هول".

وردد المشاركون في المسيرة شعارات: "إسرائيل دولة إرهابية"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"كلنا فلسطينيون"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

ويشهد عدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، مظاهرات للتعبير عن الدعم لفلسطين والتنديد بالقصف الذي يتعرض له سكان غزة وكل فلسطين منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".

ووفقا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع حتى اليوم، إلى 7703 قتلى، بينهم 3195 طفلا.

المصدر: وكالات