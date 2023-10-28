"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية الأربعاء الماضي (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد لاستهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في محيط ثكنة أفيفيم في 25 أكتوبر الجاري بالصواريخ ‏الموجهة، وإصابتها بشكل مباشر.

وكان "حزب الله" أعلن أمس الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.

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وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT