الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 111 قتيلا، وأكثر من 1900 جريح.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر على قطاع غزة 7700 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT