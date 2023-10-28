متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال عن قطع الاتصالات بغزة: نفعل ما هو مطلوب لحماية القوات

امتنع كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي عن الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في غزة يوم الجمعة واكتفى بالقول إن إسرائيل ستفعل ما يلزم لحماية قواتها

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وفي التفاصيل، قال الأميرال دانيال هاجاري ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل عطلت خدمات الهاتف المحمول في بداية الهجوم البري الذي بدأ مساء الجمعة قائلا:"نفعل ما يتعين علينا القيام به لصون قواتنا كلما تعين علينا ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وبقدر ما نحتاج إليه ولن نفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر".

وأدى انقطاع الاتصالات إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي طوال يوم الجمعة.

ولا تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 7700 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف للقتال.

المصدر: "وفا" + RT