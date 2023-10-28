مذيع بريطاني يسخر من توجيه جيش إسرائيل رسالة لسكان غزة لقراءتها رغم قطعه الاتصالات عنهم

استغرب مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني بيرس مورغان رسالة جيش إسرائيل لسكان غزة حيث طالبهم بالتوجه جنوبا وقال معلقاً: "كيف يفترض بهم سماع الرسالة مع سلبهم القدرة على التواصل؟".

وأصبح معروفا أن السكان في قطاع غزة المحاصر فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي بعد أن أقدمت إسرائيل على قطع الإنترنت والتيار الكهربائي في محاولة لقعط تواصلهم مع العالم الخارجي منذ يوم أمس الجمعة.

How are they supposed to hear this msg if you’ve cut off their ability to communicate? https://t.co/cMEGDbBawc — Piers Morgan (@piersmorgan) October 28, 2023

وجاء ذلك فور إعلان تل أبيب توسيع رقعة عملياتها البرية في قطاع غزة المحاصر.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) نداء لسكان شمال قطاع غزة طالبهم فيه بالانتقال إلى جنوبي القطاع ... بدعوى "الحفاظ على سلامتهم".

وسأل المذيع البريطاني: "كيف يفترض بهم سماع هذه الرسالة وقد تم سلبهم القدرة على التواصل؟".

هذا وأعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" مساء أمس الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعات الماضية.

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وعلى الفور، طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها انقطاعاً كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسماً لهذا الغرض.

بدوره، رد الملياردير الأمريكي ماسك على غزارة المطالبات بإيصال الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى غزة بعد تصدر هاشتاغ "starlink for gaza" منصات التواصل الإجتماعي، فقال في تدوينة على منصة "إكس" إن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

المصدر: RT