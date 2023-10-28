رئيس الأركان الإسرائيلي عن التوغل البري: القوات البرية تنفذ عملية مهمة ومعقدة ولا إنجازات دون مخاطر

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي إلى العملية البرية التي تجري في غزة حاليا قائلا إن "القوات البرية تنفذ الآن عملية مهمة ومعقدة".

وقال هرتسي هاليفي: "القوات البرية تنفذ الآن عملية مهمة ومعقدة"، معتبرا أن "أهداف الحرب تتطلب دخول الأرض".

وأضاف هليفي: "لا إنجازات دون مخاطر، وكما نعلم - لا انتصار دون ثمن.. لفضح العدو وتدميره لا سبيل إلا الدخول إلى أراضيه بالقوة..هذا العمل يخدم جميع أغراض الحرب"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدة وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما قالت إن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.

وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ولوقف القتال.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT