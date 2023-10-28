الخارجية العمانية: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل في غزة تعتبر جرائم حرب

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها اليوم السبت، أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل في غزة تعتبر جرائم حرب.

وجاء في البيان: "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة تعتبر جرائم حرب".

وحذرت الوزارة من "مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار".

وأعربت عن "مناشدتها المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر حقناً لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين".

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.

المصدر: منصة "إكس"