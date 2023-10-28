الجيش الأمريكي: ما يحدث في غزة "قرار إسرائيلي بحت"

أفادت شبكة CNN الأمريكية اليوم السبت بأن الجنرال الأمريكي جيمس غلين عاد إلى الولايات المتحدة قادما من إسرائيل، بعد أن "قدّم المشورة للجيش الإسرائيلي".

ونقلت الشبكة الأمريكية تصريحات قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث، حيث قال "الجنرال جيمس غلين عاد إلى البلاد.. لقد تحدثت معه الليلة الماضية".

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وأضاف "ذهب اللفتنانت جنرال غلين إلى هناك لتقديم المشورة"، متابعا بالقول "إن ما حدث أو يحدث أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت، لقد قدمت القوات الأمريكية خبرتها المستقاة من المخطط الرئيسي لأول قوة استكشاف بحرية تخوض معركة الفلوجة في العراق".

وأردف قائلا "لذا نحن نسمي هذا تبادلا عسكريا مهنيًا وحسب، وقد عاد الآن (غلين) بعدما قدم خبرته ويبقى الأخذ أو عدم الأخذ بها".

ويشغل غلين حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياطي، وكان سابقا قائد قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية (مرسوك).

وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقا أن الولايات المتحدة وحلفاءها حثوا إسرائيل على أن تكون واضحة بشأن أهدافها في غزة.

من جهته، أفاد مراسل "المونيتور" في البنتاغون بأن الجنرال جيمس الذي أرسلته وزارة الدفاع الأمريكية لتقديم الدعم والمشورة للجيش الإسرائيلي، قد عاد إلى بلاده.

وقال مراسل المونيتور في منشور على منصة "X"، إن "اللفتنانت جنرال جيمس جلين الذي أرسله البنتاغون لتقديم المشورة لإسرائيل بشأن المخاطر الكامنة في غزو قطاع غزة، عاد إلى الولايات المتحدة".

News: USMC Lt. Gen. James Glynn, dispatched by Pentagon to advise Israel on risks inherent in an invasion of Gaza Strip, has returned to the US.



“Make no mistake: what is, has or will unfold in Gaza is purely an Israeli decision.” -USMC commandant Gen. Eric Smith told reporters. — Jared Szuba (@JM_Szuba) October 28, 2023

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 22 على التوالي قصف غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر، وفي الـ27 من الشهر ذاته وسع هجومه بريا وكثف غاراته على كافة المحاور في القطاع.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف للقتال.

المصدر: RT + "سي إن إن"