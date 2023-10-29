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الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة وعنيفة (فيديوهات)

القسام تقدم عرضا بشأن الأسرى وتوجه ضربة بالكورنيت في قتال مستعر على حدود غزة.. الحرب في يومها الـ22

أخبار العالم

القسام تقدم عرضا بشأن الأسرى وتوجه ضربة بالكورنيت في قتال مستعر على حدود غزة.. الحرب في يومها الـ22
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.

يتبع...

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