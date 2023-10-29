القسام تقدم عرضا بشأن الأسرى وتوجه ضربة بالكورنيت في قتال مستعر على حدود غزة.. الحرب في يومها الـ22

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.

يتبع...