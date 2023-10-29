القسام تقدم عرضا بشأن الأسرى وتوجه ضربة بالكورنيت في قتال مستعر على حدود غزة.. الحرب في يومها الـ22
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
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يتبع...