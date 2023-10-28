مراسلتنا: إصابة نقيب نيبالي في قوات "اليونيفيل" في القصف الإسرائيلي على مركز في جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا في لبنان مساء اليوم السبت يإصابة نقيب نيبالي من قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بطنه و ذراعه إصابة متوسطة نتيجة القصف الإسرائيلي.

وذكرت مراسلتنا أن إصابة النقيب متوسطة، وجاءت نتيجة سقوط قذيفتين من الجيش الإسرائيلي على المركز 33-8 في بلدة حولا قرب موقع العباد (القطاع الأوسط جنوبي لبنان).

ونحو الساعة 10:35 من مساء اليوم، ذكرت مراسلتنا أن الجيش الاسرائيلي قام بعملية تمشيط من موقع مسكاف عام باتجاه هونين (القطاع الشرقي، جنوبي لبنان)، ورمى قنابل مضيئة فوق كروم المراح في بلدة ميس الجبل (القطاع الأوسط).

وأضافت نحو الساعة 10:54، أن طائرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ على إحدى النقاط الخالية قرب موقع العباد في القطاع الاوسط، فيما نفذت القوات الإسرائيلية حملة تمشيط واسعة بالرشاشات وقذائف الهاون والقذائف الفوسفورية في محيطه من الجانب اللبناني، بالتزامن مع إلقاء عدد من القذائف الضوئية في أجواء بلدة ‎حولا.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي إصابة مقرها العام بقذيفة ويجري العمل على التحقق من مصدرها، في سياق التصعيد العسكري بين "حزب الله" وإسرائيل.

هذا وأعلن حزب الله اليوم الجمعة أيضا استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة ‏المناسبة وقذائف الهاون والمدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT