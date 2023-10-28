كتائب القسام تنشر فيديو لإصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة.

وحسب ما ذكرت كتائب "القسام"، فإن مدرعة "النمر" المدمرة بصاروخ كورنيت شرقي غزة، هي من العربات المخصصة للعمل كناقلة جنود وتحمل 14 جنديا.

ومساء يوم السبت، أفادت مصادر محلية من قطاع غزة، بأن ما يجري قرب السياج الفاصل على طول حدود القطاع هو محاولات توغل إسرائيلية متتالية، فيما تقوم الفصائل الفلسطينية بالتصدي لجميع هذه المحاولات.

وأضافت المصادر: "تعود القوات المقتحمة للتراجع بعد اشتباكات ضارية وتكرار وقوعها في كمائن فلسطينية، وفي الساعة الأخيرة تم صد محاولتي توغل على حدود بيت لاهيا وخانيونس".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدة وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، كما قالت إن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع، خلال التوغل.

وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

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جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ولوقف القتال.

المصدر: RT