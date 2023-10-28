قراصنة إسرائيليون يهددون الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بعد حصولهم على "ملفات حيوية" من إيران

أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية إسرائيلية اختراقها نظام تحكم بالبنية التحتية النفطية لإيران وبالتحديد نظام "إدارة مشاريع" البنية التحتية النفطية والاستيلاء على "برمجيات حيوية وسرية".

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ذلك نقلا عن رسالة نشرتها مجموعة القرصنة الإسرائيلية WeRedEvils ، في قناتهم على "تلغرام" مشيرة إلى أن النظام الذي تم اختراقه يضمن إمداد جميع أنحاء إيران بالوقود والنفط.

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وقال القراصنة: "تمكنا من الحصول على برمجيات حيوية وسرية، ولن نخوض في تفاصيلها. ونحن واثقون من أن إيران تدرك بالفعل حجم الضرر الذي تواجهه حاليا".

وذكر القراصنة في بيان آخر لهم أن مجموعتهم وجهت أيضا تهديدا للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وادعوا أنهم يسيطرون على ما يفوق ربع مليون نظام للاتصالات في جميع أنحاء الدولة اللبنانية.

وقالت المجموعة: "لقد سيطرنا على ربع مليون نظام اتصالات في جميع أنحاء لبنان."

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هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" صباح 7 أكتوبر الجاري، ووسّع هجومه البري يوم أمس الجمعة، وكثّف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

المصدر: نوفوستي