رياض المالكي: إسرائيل تسلح المستوطنين وتدربهم على قتل الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تسلح المستوطنين، وتدربهم على قتل الفلسطينيين.

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وأضاف المالكي أن "إرهاب المستوطنين يتواصل، والهدف المباشر الآن هو إرهاب مواطنينا ومنعهم من الوصول الى حقولهم وقطف زيتونهم".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بحماية المستوطنين وتدعمهم " عبر التشريعات التي يصيغها القتلة أنفسهم"، مؤكدا على أنه "نظام إرهابي متكامل".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل المواطن بلال محمد صالح البالغ من العمر 40 عاما، برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية بقضاء نابلس.

وقبل يومين، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين وأخطروهم بعدم قطف زيتونهم في المنطقة المعروفة باسم "الواد" كما يطلق عليها أهالي القرية، وعادوا صباح اليوم لينفذوا تهديدهم ويقتلوا المواطن صالح بينما كان مع عائلته يقطفون أشجارهم في تلك المنطقة.

المصدر: RT