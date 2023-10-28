500 سائح يغادرون مصر فورا بعد حادث صاروخ منتجع طابا بمصر

أفادت صحيفة "Idnes" الإخبارية بعودة نحو 500 سائح تشيكي اليوم السبت، إلى بلادهم بعد قطع إجازتهم في منتجع طابا المصري على خلفية حادث انفجار صاروخ قادم من الشرق.

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وكتبت الصحيفة: "تمكن بعض السائحين العائدين من قضاء إجازتهم بالكامل تقريبا في مصر، بينما وصل آخرون إلى هنا قبل يومين فقط. وقررت الشركة السياحة "Čedok" التي نظمت إجازتهم قرارا بإجلاء نحو 500 سائح من منتجع طابا بعد أن أدى انفجار صاروخي إلى إلحاق أضرار جزئية بالمستشفى المحلي وإصابة 6 أشخاص. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أطلق المتمردون الحوثيون الشيعة في اليمن الصاروخ بهدف قصف أراضيهم".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التشيكية دانييل دريك المعلومات حول العودة المخططة لحوالي 500 سائح تشيكي من منتجع طابا. كما أفاد بعدم وجود أجانب بين المصابين في انفجار الصاروخ.

وأطلقت حركة حماس، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة. كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة: حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7415 قتيلا وأكثر من 20 ألف جريح ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.



المصدر: نوفوستي