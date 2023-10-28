بطريقة وصفها بالمهينة.. سفارة فرنسا في تونس تشطب تأشيرة فنان تونسي لمساندته القضية الفلسطينية (صورة)

أكد الفنان التونسي مرتضى الفتيتي أن السفارة الفرنسية في تونس سحبت منه تأشيرة السفر بسبب مناصرته للقضية الفلسطينية.

وأوضح الفتيتي في لقاء مع برنامج "نجوم" على إذاعة "موزاييك" يوم السبت، أنه لم يواجه أي إشكال سابقا في الحصول على التأشيرة.

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وقال الفنان التونسي إن الأمر كان كذلك مؤخرا حيث تقدمت برفقة 3 أشخاص بطلب للحصول على "فيزا" إلى فرنسا لإحياء حفلة في تولوز، وتحصلنا على التأشيرة بصفة عادية.. واسترجعت جواز سفري".

وأضاف "قبل السفر عبرت عن مساندتي للقضية الفلسطينية وقمت بتنزيل "ستوري".. وتفاجأت بمكالمة هاتفية من سفارة فرنسا حيث طلبت مني سيدة إعادة جوازي لإحداث بعض التغييرات وكان الأمر كذلك".

وتابع قائلا "كانت المفاجأة الكبرى عندما اكتشفت أنه قد تم شطب التأشيرة بصفة كلية بتعلة وجود إشكال في الغاية وفي الإقامة".

واعتبر مرتضى الفتيتي أن طريقة شطب التاشيرة تضمنت تطاولا على مواطن تونسي كما أنها كانت مهينة جدا، وفق تعبيره.

وأكد الفنان التونسي أنه سيراسل رئاسة الجمهورية في هذا الغرض.

وقد شنت إسرائيل مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7700 قتيل و 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT + "موزاييك"