"حمم الهاون".."سرايا القدس" تنشر مشاهد من استهدافها لمواقع وحشودات إسرائيلية (فيديو)

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم السبت، مشاهد من استهدافها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون.

وعلى قناتها في "تلغرام"، عرضت "السرايا" مشاهد من "حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس المواقع والحشودات العسكرية ضمن معركة طوفان الأقصى".

ومنذ صباح اليوم السبت، أعلنت "سرايا القدس" استهداف "تحشدات العدو في منطقة كيسوفيم بصَلية صاروخية عند الساعة 11:00، واستهداف مربض آليات وموقع ناحل عوز بقذائف الهاون الساعة الواحدة والنصف".

كما أكدت "سرايا القدس" قصف بئر السبع برشقة كثيفة من الصواريخ، واستهداف موقع مارس العسكري بقذائف الهاون عند الساعة الثالثة بعد الظهر".

وأضافت "سرايا القدس": "قصفنا التحشدات العسكرية في مستوطنة بئيري وشرقها برشقة صاروخية مكثفة"، فيما أعلنت في بيان آخر: "عند الساعة 06:40، تم استهداف موقع تأمين السريج شرق خان يونس بقذائف الهاون".

وقالت بحدود الساعة التاسعة مساء: بتوقيت البهاء..استهدفنا كل من تل أبيب وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 7400 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT