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نتنياهو حول "طوفان الأقصى": كان هناك فشل إسرائيلي كبير وسيكون هناك تحقيق

سفير فلسطين في روسيا يرد على دعوات إرسال الفلسطينيين إلى مصر وإقامة مخيمات لهم هناك

أخبار العالم العربي

سفير فلسطين في روسيا يرد على دعوات إرسال الفلسطينيين إلى مصر وإقامة مخيمات لهم هناك
Globallookpress
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أكد السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل أن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة وأنهم لن ينتقلوا إلى المناطق الحدودية من القطاع ولن يقيموا أبدا في معسكرات في الأراضي المصرية.

وقال السفير نوفل في تصريح لوكالة أنباء "تاس" إن الفلسطينيين باقون في أرضهم، مشيرا إلى أن دولة مصر لم تناقش أبدا مسألة إقامة مخيمات للفلسطينيين على أراضيها.

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يشار إلى أن السفير الفلسطيني في موسكو قال في وقت سابق، إن الرئيس محمود عباس يدعو في الوقت الراهن إلى وقف مؤقت على الأقل للأعمال القتالية، ومن ثم لا يستبعد الشروع في المفاوضات.

وأضاف في هذا الجانب: "أستطيع أن أقول إن محمود عباس أكد على أن من الضروري - على الأقل - وقف الحرب مؤقتا وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية."

وقال نوفل: "بعد ذلك، إذا توقف كل شيء وكان على ما يرام، فيمكننا الذهاب إلى المفاوضات”.

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه التحديد. وقال في بيان "إلى سكان شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة، هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبا بشكل مؤقت حفاظا على سلامتكم".

وكان الرئيس عباس قد شدّد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم 24 أكتوبر الجاري، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيل و 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: Lenta.ru + RT

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