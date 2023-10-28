"حماس" تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

أعلنت حركة "حماس" اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين الأسرى لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة.

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وأوضح عضو المكتب السياسي لـحركة "حماس" موسى أبو مرزوق في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لإطلاق سراح الأسرى العسكريين الإسرائيليين يتوجب عقد مفاوضات خاصة تسفر عن عملية تبادل للأسرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال: "موقفنا واضح، نحن لا نخلط بين الأسرى، ونقسمهم إلى فئتين، الأولى مدنيون أبرياء سيتم إطلاق سراحهم فلا ذنب لهم، تم أسرهم نتيجة الفوضى التي أعقبت الهزيمة الإسرائيلية وفشلهم الاستخباراتي، وسنفرج عنهم عندما تصبح الظروف مناسبة. أما الفئة الثانية فهم العسكريون الذين يتطلب إطلاقهم مفاوضات خاصة وعمليات تبادل للأسرى".

وأشار أبو مرزوق إلى أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس" أسرت مئات العسكريين الإسرائيليين.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7700 قتيلا و 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي