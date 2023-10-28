"طوفان بشري" في إسطنبول تضامنا مع غزة (فيديو)

انضم آلاف الأتراك في إسطنبول اليوم للمظاهرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، للمطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 22 يوما.

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وأظهرت مقاطع فيديو توافد المتظاهرين على مطار أتاتورك للمشاركة في حملة "تجمّع فلسطين الكبير" التي دعا إليها الرئيس أردوغان.

ويشارك أردوغان في التجمع إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الأتراك وممثلي دول مختلفة، وأسماء بارزة من الجالية الفلسطينية بتركيا، وشخصيات من عالم الرياضة والإعلام والفن والأعمال.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي إن الغاية من التجمع هي إظهار "تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين أمام العالم أجمع. سوف نعزز دعواتنا ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

وأعلنت رئاسة "حزب العدالة والتنمية" أن الهدف من التجمع هو "لفت الانتباه إلى الوحشية الإسرائيلية، ودعم قضية فلسطين الحرة".

وشهدت معظم الولايات التركية مساء الجمعة مظاهرات احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصَر.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ22 قصفا إسرائيليا مكثفا أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 18 ألفا وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: RT