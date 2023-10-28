فيديو يوثق آثار قصف "سرايا القدس" لبئر السبع

انتشر فيديو للأضرار التي لحقت بأحد المباني في بئر السبع بعد قصف صاروخي جديد شنته "سرايا القدس" من غزة.

وسبق ذلك إعلان كتائب القسام توجيه ضربتين استهدفتا تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

وأكدت سرايا القدس وكتائب القسام في بيانين منفصلين أن هذه الرشقات الصاروخية، تأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين.

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وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسما بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

يتبع..