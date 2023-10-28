أبو مرزوق: نحن غير معنيين بأسر مدنيين وعلى إسرائيل وقف القصف لإطلاق سراحهم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مشددا أن على إسرائيل وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم.

وقال أبو مرزوق في مقابلة مع الصحافي الروسي مكسيم شفتشنكو: "هذه فوضى حصلت بعد أن هزمت كتائب القسام الجيش الإسرائيلي ودخلت في العمق".

وأضاف: "دخل هناك مدنيون وفصائل فلسطينية كثيرة، وحاولوا أن يقوموا بأسر مدنيين، هم كانوا يظنون أنهم سيأسرون آحاداً أو عشرات من الناس حتى يبادلوا فيهم الأسرى الفلسطينيين (في السجون الإسرائيلية)، ولم يكن هذا مقصودا ومنذ اللحظات الأولى أعلنت في جريدة نيويوركر أننا لا نستهدف المدنيين على الإطلاق، وأن هؤلاء سيتم إطلاق سراحهم ونحن غير معنيين بإيذاء أي إنسان بريء بأسره أو حجزه وهم الآن بمثابة ضيوف لدينا".

وتابع عضو المكتب السياسي: "ولكن على إسرائيل أن توقف القصف وإطلاق النار المستمرين، حتى نستطيع أن نحصي هؤلاء (الأسرى) ونطلق سراحهم، ونحن آسفون جدا أن نقول في هذه اللحظة إن عدد القتلى من هؤلاء الأسرى بلغ 50 شخصا، ويجب على إسرائيل أن توقف إطلاق النار".

وأضاف أبو مرزوق: "نلاحظ أن أمريكا توقف أكثر من مشروع روسي تم تقديمه لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار ولإسعاف المدنيين وإخراجهم من تحت القصف إلى بيوتهم، ولكن لا مجيب".

ولا تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 7400 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT