قديروف: "الفاشية" الإسرائيلية اليوم ليست أقل من فاشية هتلر

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن "الفاشية" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست أقل من فاشية هتلر، وربما تفوقها.

وكتب قديروف عبر قناته على تيليغرام ردا على أطفال فلسطينيين سجلوا رسالة فيديو له لطلب المساعدة: "ماذا يجب أن أقول لهؤلاء الأطفال؟ أن حلف شمال الاطلسي الذي يتخيل نفسه سيد العالم دائما يسفك دماء الناس في جميع أنحاء الكوكب بإشارة من الولايات المتحدة؟".

وأضاف: "هؤلاء الأطفال يعانون من نقص الغذاء والماء، ويعانون تحت القصف والقنابل، الفاشية الإسرائيلية اليوم ليست أقل شأنا من فاشية هتلر، وربما تفوقها".

وذكر قديروف أن عدة آلاف من الأبرياء أصبحوا ضحايا للإبادة الجماعية، ولا توجد إدانة لمثل هذه الأعمال من جانب "أولئك الذين دافعوا دائما عن حقوق الإنسان"، بل على العكس من ذلك.

وأضاف قديروف أن مؤسسة أحمد حاجي قديروف العامة الإقليمية قد أعدت مساعدات لـ 20,000 أسرة فلسطينية.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.

المصدر:نوفوستي