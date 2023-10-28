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شهود عيان: دوي اشتباكات عنيفة جدا الآن وإطلاق نار شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أضرار القصف الصاروخي على تل أبيب

أخبار العالم العربي

مقطع فيديو يوثق أضرار القصف الصاروخي على تل أبيب
RT
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انتشر مقطع فيديو يوضح أماكن سقوط الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة على العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

كما تسبب القصف الصاروخي بنشوب حريق في "كريات أونو" قرب "تل أبيب".

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وفي قت سابق، أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مناطق في "تلة قليبو" مقابل المستشفى الإندونيسي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، يتركز القصف الإسرائيلي على مناطق مشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد شمالي القطاع.

 

 

المصدر: RT

 

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