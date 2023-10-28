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البنتاغون: القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية الإسرائيلية في غزة

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البنتاغون: القوات الأمريكية لا تشارك في العمليات البرية الإسرائيلية في غزة
Legion-Media
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قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية لا تشارك في أي العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة..

ونفى ممثل البنتاغون ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، قائلا: المعلومات غير صحيحة، لم تشارك أي قوات أمريكية في العمليات البرية في غزة.

وكانت وكالة تسنيم قد ذكرت أن نحو 5000 جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة ليل الجمعة.

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من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في 27 أكتوبر إن إسرائيل تعمل على توسيع رقعة عمليتها العسكرية البرية في قطاع غزة.

المصدر: تاس

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