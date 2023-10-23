"مؤازرة لإسرائيل".. صور ترصد موقع حاملة الطائرات الأمريكية شرق البحر المتوسط

رصدت صور منتشرة على موقع "إكس" حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ومجموعتها القتالية من مدمرات آرلي بيرك وطراد تيكونديروجا في شرق المتوسط قرب قبرص دعما لإسرائيل.

The USS Gerald Ford Carrier Strike Group spotted moving at high speed in the waters west of Cyprus on October 23. pic.twitter.com/jrdJkwGqB5 — Duan Dang (@duandang) October 23, 2023

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ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في العاشر من أكتوبر، بعد ما اشتعلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في يومها الرابع.

وقال الجيش الأمريكي في بيان: "حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى للتصعيد أو توسيع منطقة الصراع".

وفي وقت سابق، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وقال البنتاغون في بيانه إنه أمر بتحريك حاملة الطائرات البحرية "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN-78) إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وطراد الصواريخ الموجه من فئة "تيكونديروغا يو إس إس نورماندي" (CG 60)، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة "أرلي بيرك يو إس إس توماس هدنر" (DDG 116)، و"يو إس إس راماج" (DDG 61)، و"يو إس إس كارني" (DDG 64)، و"يو إس إس روزفلت" (DDG 80).

وأكد أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية في أسرع وقت، بما في ذلك الذخائر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية ستنطلق اليوم وتصل خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT