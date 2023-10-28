الجيش الإسرائيلي: أسقطنا صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة تابعة للجيش (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت إن قوات الدفاع أسقطت صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة تابعة للجيش.

وأضاف الجيش في بيانه المقتضب أن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر إطلاق الصاروخ، بدون الكشف عن تفاصيل إضافية.

#عاجل أسقط جيش الدفاع قبل قليل صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة لجيش الدفاع.



جيش الدفاع يهاجم مصدر اطلاق الصاروخ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن منظومة الدفاع "باترسون" تصدت للصاروخ الذي أطلق من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت أنه استهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني ليل الجمعة ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا".

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وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة يوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.

هذا، وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT