الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع عسكرية لـ"حزب الله" الليلة الماضية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني الليلة الماضية ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل سقطت في سوريا".

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية الاستهداف.

מטוס קרב תקף הלילה תשתית צבאית של ארגון הטרור חיזבאללה, בתגובה לירי הרקטי שכוון לישראל אתמול ונפל בשטח סוריה pic.twitter.com/PG6x0he75v — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة يوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.

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وفي وقت سابق، أفادت مراسلة RT في لبنان بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارة جوية على أطراف مزرعة ‎المجيدية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية.

هذا، وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسير احتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT