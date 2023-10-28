فصيل مسلح فلسطيني يتحدث عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي

قالت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها.

وأضافت أن "هذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الأرواح البشرية باستخدام القصف الجنوني والقوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم"، وفق ما نقلته شبكة القدس" الإخبارية.

إقرأ المزيد

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسير احتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية