مراسل RT: الجيش الإسرائيلي يقصف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان

أفاد مراسل RT اليوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة لجيش الدفاع أغارت على خلية وصفت عناصرها بالـ"مخربين" كانت تحاول إطلاق قذائف مضادة للدروع من لبنان نحو إسرائيل في منطقة بلدة حانيتا.

ونشرت القوات الإسرائيلية فيديو قالت إنه يوثق عملية استهداف الخلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد ذكر في بيان مقتضب، إن قوات الدفاع أسقطت صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية.

كما أعلنت إسرائيل فجر السبت أنه الجيش استهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني ليل الجمعة ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل.

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وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة يوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع جنوبي لبنان بقصف مدفعيّ.

هذا، وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT