إعلام عبري: أهالي المحتجزين لدى "حماس" يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر

أفادت "القناة 12" العبرية اليوم السبت بأن أهالي الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة يهددون بالتصعيد إذا لم يلتقوا مع المجلس الوزاري المصغر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أهالي الإسرائيليين المحتجزين قالوا إنهم قضوا ليلة الجمعة السبت والقلق يروادهم إثر التوغل البري وكثافة القصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأشارت إلى أنهم طالبوا بلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وكابينيت الحرب فورا.

وجاء التصعيد عقب توسيع إسرائيل عملياتها في غزة والتي تصدت لها الفصائل الفلسطينية، حيث شن يوم الجمعة 27 أكتوبر هجوما بريا وقصفا مكثفا على كافة المحاور.

هذا، ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية