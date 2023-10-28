 
مباشر

جونسون لم يغرد خارج السرب ويؤكد دعمه التام لنتنياهو وإسرائيل

أخبار العالم

جونسون لم يغرد خارج السرب ويؤكد دعمه التام لنتنياهو وإسرائيل
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbbj

أجرى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون مكالمة هاتفية مساء الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد له خلالها دعم مجلس النواب الأمريكي التام لإسرائيل.

إقرأ المزيد
إسرائيل توسع عملياتها في غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى.. الحرب في يومها الـ22
إسرائيل توسع عملياتها في غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى.. الحرب في يومها الـ22

وكتب جونسون عبر منصة "إكس": "كان شرفا لي أن أتحدث هذا المساء مع صديقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا... مجلس النواب الأمريكي يدعم إسرائيل، وأكدت له مجددا دعمنا القوي له".

وأعلن مايك جونسون الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي مؤخرا أن مسائل تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا يجب بحثها بشكل منفصل.

ودعا إلى تقسيم الـ105 مليارات دولار التي طلبها البيت الأبيض بين إسرائيل وأوكرانيا، وتقديم تقرير عن الأموال التي أنفقت على دعم كييف.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة الجمعة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا