جونسون لم يغرد خارج السرب ويؤكد دعمه التام لنتنياهو وإسرائيل

أجرى رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون مكالمة هاتفية مساء الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد له خلالها دعم مجلس النواب الأمريكي التام لإسرائيل.

إقرأ المزيد

وكتب جونسون عبر منصة "إكس": "كان شرفا لي أن أتحدث هذا المساء مع صديقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا... مجلس النواب الأمريكي يدعم إسرائيل، وأكدت له مجددا دعمنا القوي له".

It was a privilege to speak this evening with my friend @netanyahu. The House of Representatives stands with Israel and I reaffirmed our strong support. pic.twitter.com/pzoh2SuMBb — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 27, 2023

وأعلن مايك جونسون الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي مؤخرا أن مسائل تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا يجب بحثها بشكل منفصل.

ودعا إلى تقسيم الـ105 مليارات دولار التي طلبها البيت الأبيض بين إسرائيل وأوكرانيا، وتقديم تقرير عن الأموال التي أنفقت على دعم كييف.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة الجمعة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل بري يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني". وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT