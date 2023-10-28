مشاهد لحجم الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية (فيديو)

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، والتوغل الإسرائيلي البري في القطاع.

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وتظهر المشاهد أصوات انفجارات بعيدة أسفرت كذلك عن قطع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن القطاع بشكل شبه كامل، وتوغل القوات الإسرائيلية في القطاع.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر أمنية اليوم السبت أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وتحدث الناشط الفلسطيني بلال خالد في فيديو مسجل عن الأوضاع في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وقال: "نذكر أنه حتى اللحظة لا تزال شبكة الاتصالات اللاسلكية والإنترنت مقطوعة عن القطاع بشكل كامل، وكان هنالك صعوبة كبيرة الليلة في الوصول إلى الإنترنت الفضائي، وللأسف وبصعوبة بالغة نحاول الاتصال بالشبكة كل ساعة أو ساعتين".

وأضاف: "حصيلة ما جرى ليلة أمس هي عدة غارات متفرقة وسط قطاع غزة، وجنوب القطاع في مدينة خان يونس، والغارات الأعنف شهدتها مناطق شمال القطاع".

وأعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسما بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

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- الوضع العام في #غزة الآن يمكن وصفه "بالهدوء الحذر" هناك قصف مدفعي بين الفينة والأخرى.



- لا يسمع في عموم القطاع أي أصوات لاشتباكات مسلحة الآن على الأقل.



- منذ الليلة الماضية قصف الجيش الاسرائيلي مئات المواقع في #غزة وهي أهداف مدنية… pic.twitter.com/MIkUAr7M68 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 28, 2023

#طوفان_الأقصى#الإجتياح_البري#Gaza#FreePalestine#Gaza_Genocide#starlinkforgaza

Scenes after the terrorist Israeli air strike on Palestine.

The world "the hypocrite" woke up to these scenes.

The soil of Palestine is calling for Salahuddin Ayyubi. pic.twitter.com/biVJVVoqZC — Zaheer Khan Hadi PTI (iPian) (@ZaheerKhanHadi1) October 28, 2023

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني". وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7415 قتيلا وأكثر من 20 ألف جريح ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT