تظاهرات في عدة مدن إسبانية للمطالبة بوقف المجازر في غزة

شهدت عدة مدن إسبانية مظاهرات مؤيدة لفلسطين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ذكرت منظمة "صامدون" على مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي في بيان لها: تظاهر أكثر من ألف شخص في وسط برشلونة، دعما لفلسطين ولوقف القصف الإسرائيلي للمدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

بدأت المسيرة مساء السبت في لا رامبلا، ومنها واصل المتظاهرون طريقهم إلى ساحة كاتالونيا، ثم إلى مقر الاتحاد الأوروبي في باسيو دي غراسيا.

ونظمت اعمال مماثلة في وسط مدريد ومنطقة غاليسيا المتمتعة بالحكم الذاتي وإقليم الباسك.

المصدر: ريا نوفوستي