كتائب القسام تقصف في المساء تل أبيب وضواحيها وعسقلان و"ديمونا" جنوب إسرائيل برشقات صاروخية متتالية
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دوت صافرات الانذار قبل قليل في تل أبيب وضواحيها وعسقلان بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق قصف "ديمونا" برشقة صاروخية "ردا على الجرائم ضد المدنيين" في قطاع غزة، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة وديمونة والنقب جنوب إسرائيل.
وافادت وسائل إعلام عبرية بوقوع 6 انفجارات شديدة في ديمونا ومحيطها.
وأظهرت لقطات دمارات كبيرا في عدة مناطق في إسرائيل جراء رشقات الصواريخ المتتالية من قطاع غزة.
وافادت مصادر عبرية بتسجيل عددا من الإصابات في صفوف إسرائيليين في عدة مناطق.
يتبع..